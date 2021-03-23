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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Аварія у Польщі з українцями: автобусом кермували батько та син

Внаслідок аварії українського автобуса у Польщі вночі 22 березня загинув один водій. 23-річний напарник з роботи був його сином. У момент ДТП за кермом транспортного засобу перебував хлопець.

Аварія у Польщі з українцями: автобусом кермували батько та син

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк. За його словами, постраждалий водій наразі лежить у лікарні. Його матір повинна була 22 березня виїхати у Польщу, однак наразі інформація про неї відсутня.

Загалом внаслідок аварії постраждали п’ятеро осіб. Як повідомив консул України, двох з найближчим часом планують виписати. Ще одна 74-річна жінка перебуває у важкому стані, 23 березня її будуть оперувати. Четверо осіб, які були відправлені вчора до України, вже вдома.

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Також він розповів про стан постраждалих внаслідок подібної трагедії, яка сталася у ніч на 6 березня.

 – Двоє в важкому стані. Ця дівчинка, яка в Перемишлі, вона в комі. І чоловік так само в реанімації, в комі.

ДТП з українцями у Польщі

22 березня стало відомо, що у Польщі на одній автомагістралі сталася друга за місяць аварія з українцями. Автобус з українськими номерами врізався в огорожу та впав у кювет. Одна людина загинула, п’ятеро травмувалися.

У результаті ДТП 6 березня 35 людей отримали травми та п’ятеро загинули.

Джерело: Суспільне

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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