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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Послаблення гривні і підвищення цін: що загрожує Україні без співпраці з МВФ

Якщо Україна відмовиться співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, то, найімовірніше, це призведе до того, що зростуть витрати на обслуговування боргу, зменшиться приплив іноземних інвестицій і з’явиться тиск на валютні резерви Нацбанку.

гроші мвф

Такий прогноз озвучив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Він пояснив, що у разі відмови від співпраці з МФВ уряд України буде вимушений скоротити дефіцит державного бюджету, в результаті чого курс гривні слабшатиме, щоб вирівняти негативний вплив на платіжний баланс, тому інфляція прискориться.

Також Дмитро Сологуб зауважив, що без співпраці з Фондом Україна буде вимушена зменшити витрати на важливі бюджетні проекти, серед яких інвестиції в дорожню інфраструктуру, підвищення соціальних стандартів, підтримка малого та середнього бізнесу.

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Крім того, є ризик зростання відсоткових ставок, оскільки Нацбанк буде вимушений проводити жорсткішу монетарну політику, щоб стримувати інфляцію.

Наразі ж Україна очікує транш від МВФ. Раніше радник голови Офісу президента Тимофій Милованов припускав, що другий транш МВФ у розмірі $700 млн країна може отримати до літа.

Але для цього потрібно виконати частину зобов’язань. Передусім вирішити проблеми з Вищою радою правосуддя, НАБУ та Конституційним судом.

Джерело: Економічна правда 

Фото: НБУ

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