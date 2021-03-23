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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Пробное ВНО и основную сессию не отменят из-за карантина — МОН

Пробное ВНО, основная и дополнительная сессии ВНО 2021 состоятся в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

ЗНО 2020

Согласно решению Кабинета министров, во время карантина разрешено проведение мероприятий по оценке качества образования, в частности:

  • пробного ВНО,
  • внешнего независимого оценивания,
  • вступительных испытаний с использованием организационно-технологических процессов осуществления ВНО и тому подобное.

Соответственно, пробное ВНО состоится 10 апреля. Участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

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Однако участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов.

Результаты пробного ВНО 2021 появятся на информационных страницах участников 16 апреля.

Пробное ВНО 2021 — дата проведения

Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем из 5-ти учебным предметам.

Отмена ДТП

Учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации (ГИА). Такое решение пришлось принять в связи с многочисленными просьбами родителей, школьников и педагогов и сложной ситуацией с распространением коронавируса.

В соответствующем документе об образовании у школьников будет надпись — освобожден/а. По мнению МОН это позволит организовано завершить учебный год во время пандемии Covid-19.

Фото: Dreamstime

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