В Украине завершилась регистрация на внешнее независимое оценивание 2021, по предварительным данным, самыми популярными предметами стали украинский язык и литература (208 044 человека) и математика (242 834 человека).

Третье место заняла история, для участия в этом тестировании заявления подали 247 109 человек.

Другие предметы распределились так:

география — 147 207 учащихся;

английский язык — 122 681 ученик;

биология — 104 664 ученика;

физика — 26 911 учащихся;

химия — 10 338 учащихся;

немецкий язык — 1 965 учащихся;

французский язык — 464 ученика;

испанский язык — 149 учеников.

Общее количество учеников, подавших заявления на участие во внешнем независимом оценивания состоянию на 5 марта составляет 318 946 человек.

ВНО по математике 2021

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что Минобразования планирует сместить дату сдачи ВНО по математике с 28 на 27 мая.

По мнению Горбачева, это является грубым нарушением, ведь отбирает у выпускников целый день подготовки после экзамена по английскому.

Фото: УЦОЯО