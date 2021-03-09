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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Самые популярные предметы ВНО 2021 среди абитуриентов

В Украине завершилась регистрация на внешнее независимое оценивание 2021, по предварительным данным, самыми популярными предметами стали украинский язык и литература (208 044 человека) и математика (242 834 человека).

ЗНО 2020

Третье место заняла история, для участия в этом тестировании заявления подали 247 109 человек.

Другие предметы распределились так:

  • география — 147 207 учащихся;
  • английский язык — 122 681 ученик;
  • биология — 104 664 ученика;
  • физика — 26 911 учащихся;
  • химия — 10 338 учащихся;
  • немецкий язык — 1 965 учащихся;
  • французский язык — 464 ученика;
  • испанский язык — 149 учеников.

Общее количество учеников, подавших заявления на участие во внешнем независимом оценивания состоянию на 5 марта составляет 318 946 человек.

ВНО по математике 2021

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что Минобразования планирует сместить дату сдачи ВНО по математике с 28 на 27 мая.

По мнению Горбачева, это является грубым нарушением, ведь отбирает у выпускников целый день подготовки после экзамена по английскому.

Фото: УЦОЯО

Источник: Кабмин

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