Пробне ЗНО 2021 – дата проведення

Пробне ЗНО, основна та додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.
Згідно з рішенням Кабінету міністрів, під час карантину дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, зокрема:
- пробного ЗНО,
- зовнішнього незалежного оцінювання,
- вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО тощо.
Відповідно, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.
Однак учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.
Результати пробного ЗНО 2021 з’являться на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.
Скасування ДПА
Учнів четвертих та дев’ятих класів звільнили від проходження Державної підсумкової атестації (ДПА). Таке рішення довелося ухвалити через численні прохання батьків, школярів та освітян і складну ситуацію з поширенням коронавірусу.
У відповідному документі про освіту у школярів буде надпис – звільнена/ий. На думку, МОН це дозволить організовано завершити навчальний рік під час пандемії Covid-19.