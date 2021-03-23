Пробне ЗНО 2021 – дата проведення

Пробне ЗНО, основна та додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, під час карантину дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, зокрема:

пробного ЗНО,

зовнішнього незалежного оцінювання,

вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО тощо.

Відповідно, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

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Однак учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Результати пробного ЗНО 2021 з’являться на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Скасування ДПА

Учнів четвертих та дев’ятих класів звільнили від проходження Державної підсумкової атестації (ДПА). Таке рішення довелося ухвалити через численні прохання батьків, школярів та освітян і складну ситуацію з поширенням коронавірусу.

У відповідному документі про освіту у школярів буде надпис – звільнена/ий. На думку, МОН це дозволить організовано завершити навчальний рік під час пандемії Covid-19.