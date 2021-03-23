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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Протесты под ОП: задержанного активиста Сорда отправили на домашний арест

Печерский районный суд избрал меру пресечения задержанному после акции протеста под Офисом президента Владиславу Сорду. Его отправили на круглосуточный домашний арест.

затриманий після протестів під ОП

Об этом сообщила общественная организация Гонор.

— Владу Сорду суд дал домашний арест. За разбитое окно людей лишают свободы, — говорится в сообщении организации.

Винницкого писателя, издателя и бывшего участника боевых действий на Донбассе Владислава Сорда (настоящее имя — Владислав Гранецкий-Стафийчук) обвиняют в избиении окон на входной двери здания Офиса президента.

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Протест под Офисом президента

Вечером 20 марта под зданием Офиса президента прошла акция протеста в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Активисты облили стены краской, разбили окна на входной двери, оставили надписи и подожгли табличку Президент Украины.

После этого одного из участников митинга задержали — им оказался уроженец Винницы Владислав Сорд. Накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал новые задержания.

Источник: Гонор

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