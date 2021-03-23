Печерский районный суд избрал меру пресечения задержанному после акции протеста под Офисом президента Владиславу Сорду. Его отправили на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила общественная организация Гонор.

— Владу Сорду суд дал домашний арест. За разбитое окно людей лишают свободы, — говорится в сообщении организации.

Винницкого писателя, издателя и бывшего участника боевых действий на Донбассе Владислава Сорда (настоящее имя — Владислав Гранецкий-Стафийчук) обвиняют в избиении окон на входной двери здания Офиса президента.

Протест под Офисом президента

Вечером 20 марта под зданием Офиса президента прошла акция протеста в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Активисты облили стены краской, разбили окна на входной двери, оставили надписи и подожгли табличку Президент Украины.

После этого одного из участников митинга задержали — им оказался уроженец Винницы Владислав Сорд. Накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал новые задержания.

Источник: Гонор