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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Протести під ОП: затриманого активіста Сорда відправили на домашній арешт

Печерський районний суд обрав запобіжний захід затриманому після акції протесту під Офісом президента Владиславу Сорду. Його відправили на цілодобовий домашній арешт.

затриманий після протестів під ОП

Про це повідомила громадська організація Гонор.

– Владу Сорду суд дав домашній арешт. За розбите вікно людей позбавляють свободи, – йдеться у повідомленні організації.

Вінницького письменника, видавця та колишнього учасника бойових дій на Донбасі Владислава Сорда (справжнє ім’я – Владислав Гранецький-Стафійчук) звинувачують у побитті вікон на вхідних дверях будівлі Офісу президента.

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Протест під Офісом президента

Увечері 20 березня під будівлею Офісу президента пройшла акція протесту на підтримку засудженого Сергія Стерненка. Активісти облили стіни фарбою, розбили вікна на вхідних дверях, залишили надписи та підпалили табличку Президент України.

Після цього одного з учасників мітингу затримали – ним виявився уродженець Вінниці Владислав Сорд. Напередодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував нові затримання.

Джерело: Гонор

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