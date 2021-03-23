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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

У Раді зареєстрували постанову: можлива дата виборів мера Харкова

У Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови.

У Раді зареєстрували постанову: можлива дата виборів мера Харкова

Вибори планують провести 31 жовтня 2021 року.

У Раді зареєстрували від Комітету державної влади та місцевого самоврядування проект постанови №5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови.

Саме цю дату Комітету рекомендував секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

У Раді зареєстрували постанову: можлива дата виборів мера Харкова

Вибори мера Харкова

25 жовтня 2020 року відбулися перші вибори Харківського міського голови. Тоді обрали Геннадія Кернеса. 

На першій сесії міськради нового скликання 9 грудня 2020 року Кернес набув повноваження міського голови. 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у німецькій клініці, де він лікувався від коронавірусу.

31 грудня 2020 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, звернувся до Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера Харкова у зв’язку зі смертю Кернеса.

Парламентський підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

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