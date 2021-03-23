У Раді зареєстрували постанову: можлива дата виборів мера Харкова

У Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови.

Вибори планують провести 31 жовтня 2021 року.

У Раді зареєстрували від Комітету державної влади та місцевого самоврядування проект постанови №5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови.

Саме цю дату Комітету рекомендував секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Вибори мера Харкова

25 жовтня 2020 року відбулися перші вибори Харківського міського голови. Тоді обрали Геннадія Кернеса.

На першій сесії міськради нового скликання 9 грудня 2020 року Кернес набув повноваження міського голови. 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у німецькій клініці, де він лікувався від коронавірусу.

31 грудня 2020 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, звернувся до Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера Харкова у зв’язку зі смертю Кернеса.

Парламентський підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.