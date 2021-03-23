Местные советы в последнее время превращаются в настоящие боксерские ринги. Это — обратная сторона децентрализации.

— Сегодня мы живем по новому административно-территориальному устройству, вместо старой постсоветской системы, которая существовала в нашей стране иногда несколько десятков лет, — говорит министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

В общин появилось больше самостоятельности, больше денег и полномочий. Но на деле все не так хорошо, как казалось на первый взгляд.

Во Львовской области жители Пидбужка против закрытия местной больницы, которая через децентрализацию внезапно оказалась почти без финансирования. Врачи готовятся к закрытию, а пациенты понятия не имеют, где будут лечиться, ведь ближайшее медицинское учреждение, в которую могут обратиться, находится за 35 км.

А на Киевщине в селе Ковалевка община прекратила поступления средств в детские сады и они почти год были закрыты. Работу одного хоть и удалось восстановить, но это уже заслуга родителей, которые от безысходности взяли финансирования на себя. И тех денег, что они могут выделить все равно мало.

Вот такая децентрализация. Хотя ее называют реформой, которая действительно удалась. Украинцы объединились в общины добровольно. Власть оставила на местах некоторые налоги, которые раньше шли в госбюджет. А затем в селах появились деньги на развитие.

В этом году реформа почему-то забуксовала. Произошло это тогда, когда населенные пункты объединили принудительно. Фактически самостоятельность получили те, кто был к ней просто не готов.

— Система спустила вниз ресурсы и вообще не сделала предохранителей, — говорит активистка движения Честно Ирина Федорив.

Отсутствие этих предохранителей уже беспокоит жителей поселка Коцюбинское под Киевом. Здесь опасаются, что проблемы с Беличанским лесом, против вырубки которого боролись несколько лет, вернутся. И все это из-за децентрализации и увеличении полномочий местной власти.

Административное устройство в Украине теперь выглядит так:

Общины;

Районы;

Области.

Больше всего денег оседает теперь в общинах. Контроля должны выполнять райгосадминистрации, но их полномочия пока не до конца определены.

Поэтому, формирование объединенных территориальных общин на бумаге завершено в этом году, но на практике до логического финала реформы на самом деле еще очень далеко.

Также недавно Рада вынесла законопроект о местном референдуме на общественное обсуждение. Оно продлится до 11 апреля 2021 года.