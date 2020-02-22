Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Земельная реформа и децентрализация восстановят жизнь в селах – специалисты

Там исчезают дороги, нет мобильной связи, и людей на улицах не видно. За годы независимости в Украине исчезло почти полтысячи населенных пунктов. И этот процесс продолжается. Сейчас в сельской местности живет лишь 30% украинцев, другие же пытаются обустроить более комфортную жизнь в городах, и больше всего – в Киеве, где живут 10% от всего населения Украины. Это примерно 3,7 млн по недавним подсчетам Кабмина.

Но на самом деле эта статистика не отличается от общеевропейской. Там также продолжается массовая урбанизация. Украине же, для того, чтобы немного возродить село – может помочь земельная реформа и децентрализация или введение налоговых льгот, говорят специалисты.

Вблизи Карпович сначала исчезает дорога, потом связь. Заехав в село, не сразу понятно, где люди.

На здешних землях даже работает фермер. Сельская голова, справившись по хозяйству, ежедневно добросовестно идет на работу.

Женщина покидать село не хочет. Она здесь хозяин, привыкла и верит, что сюда можно вернуть жизнь, но ее веры мало. Смотрите больше в сюжете Ольги Читайло.

Факты ICTV ранее писали о том, как молодежь развивает Теребовлю.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Переход на летнее время 2020: когда переводить часы
Переход на летнее время 2020: когда переводить часы
Самолет из Уханя: Радуцкий объяснил, почему эвакуация проходит под грифом секретности
Самолет из Уханя: Радуцкий объяснил, почему эвакуация проходит под грифом секретности
Не карантин. Что такое обсервация и куда поместят эвакуированных из Китая
Не карантин. Что такое обсервация и куда поместят эвакуированных из Китая
Проект Стена: как выглядит граница с РФ в Сумской и Черниговской областях
Проект Стена: как выглядит граница с РФ в Сумской и Черниговской областях
Страны ЕС поддержали Украины в ООН
Страны ЕС поддержали Украины в ООН
Исследователь скифской древности и археолог: история легендарного Бориса Мозолевского
Исследователь скифской древности и археолог: история легендарного Бориса Мозолевского
В Украину едет группа экспертов МВФ
В Украину едет группа экспертов МВФ
Нафтогаз судится с Кремлем из-за активов в Крыму – какие шансы на победу
Нафтогаз судится с Кремлем из-за активов в Крыму – какие шансы на победу

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка