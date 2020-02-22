Земельная реформа и децентрализация восстановят жизнь в селах – специалисты

Там исчезают дороги, нет мобильной связи, и людей на улицах не видно. За годы независимости в Украине исчезло почти полтысячи населенных пунктов. И этот процесс продолжается. Сейчас в сельской местности живет лишь 30% украинцев, другие же пытаются обустроить более комфортную жизнь в городах, и больше всего – в Киеве, где живут 10% от всего населения Украины. Это примерно 3,7 млн по недавним подсчетам Кабмина.

Но на самом деле эта статистика не отличается от общеевропейской. Там также продолжается массовая урбанизация. Украине же, для того, чтобы немного возродить село – может помочь земельная реформа и децентрализация или введение налоговых льгот, говорят специалисты.

Вблизи Карпович сначала исчезает дорога, потом связь. Заехав в село, не сразу понятно, где люди.

На здешних землях даже работает фермер. Сельская голова, справившись по хозяйству, ежедневно добросовестно идет на работу.

Женщина покидать село не хочет. Она здесь хозяин, привыкла и верит, что сюда можно вернуть жизнь, но ее веры мало. Смотрите больше в сюжете Ольги Читайло.

Факты ICTV ранее писали о том, как молодежь развивает Теребовлю.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.