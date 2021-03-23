Місцеві ради останнім часом перетворюються на справжні боксерські ринги. Це – зворотній бік децентралізації.

– Сьогодні ми живемо за новим адміністративно-територіальним устроєм, замість старої пострадянської системи, котра існувала у нашій країні подекуди декілька десятків років, – каже міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

У громад з’явилося більше самостійності, більше грошей та повноважень. Але на ділі все не так добре, як здавалось на перший погляд.

У Львівській області жителі Підбужка проти зачинення місцевої лікарні, яка через децентралізацію раптово опинилась майже без фінансування. Лікарі готуються до закриття, а пацієнти уявлення не мають, де будуть лікуватись, адже найближча медична установа, до якої можуть звернутись, знаходиться за 35 км.

А на Київщині в селі Ковалівка громада припинила надходження коштів до дитячих садочків і вони майже рік були зачинені. Роботу одного хоч і вдалось відновити, але це вже заслуга батьків, які від безвиході взяли фінансування на себе. Та тих грошей, що вони можуть виділити все одно мало.

Ось така децентралізація. Хоча її називають реформою, яка справді вдалася. Українці об’єдналися в громади добровільно. Влада залишила на місцях деякі податки, які раніше йшли до держбюджету. А відтак у селах з’явилися гроші на розвиток.

Цього року реформа чомусь забуксувала. Сталося це тоді, коли населені пункти об’єднали примусово. Фактично самостійність отримали ті, хто був до неї просто неготовий.

– Система спустила вниз ресурси і взагалі не зробила запобіжників, – каже активістка руху Чесно Ірина Федорів.

Відсутність цих запобіжників вже непокоїть жителів селища Коцюбинське під Києвом. Тут побоюються, що проблеми з Біличанським лісом, проти вирубування якого боролись кілька років, повернуться. І все це через децентралізацію та збільшення повноважень місцевої влади.

Адміністративний устрій в Україні тепер виглядає так:

Громади;

Райони;

Області.

Найбільше грошей осідає тепер у громадах. Функцію контролю мали б виконувати райдержадміністрації, але їх повноваження наразі не до кінця визначені.

Тож, формування об’єднаних територіальних громад на папері завершене цього року, але на практиці до логічного фіналу реформи насправді ще дуже далеко.

Також нещодавно Рада винесла законопроект про місцевий референдум на громадське обговорення. Воно триватиме до 11 квітня 2021 року.