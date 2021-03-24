Доходы министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной за 2020 год составили более 2 млн грн. Об этом свидетельствует электронная декларация министра.

В частности, заработная плата Юлии Лапутиной на должности министра составляла 337 843 грн. Еще 1 184 606 грн министр задекларировала за счет другого денежного обеспечения в СБУ.

Доход Лапутиной от отчуждения движимого имущества составил 339 тыс. грн, пенсия — 120 198 грн, банковские проценты — 30 521 грн и социальная помощь — 10 362 грн. Также министр задекларировала 801 133 грн на банковских счетах и $86 тыс. наличными.

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Кроме того, Юлия Лапутина частично владеет гаражом (36,5 кв. м) и 37,5% квартиры (165,8 кв. м) в Киеве, а еще пользуется земельным участком (700 кв. м) и недостроенным домом (322, 5 кв. м) в Козине Киевской области. Также в прошлом году министр приобрела автомобиль Hyundai Sonata 2016 выпуска.

Декларация Шкарлета

Декларацию о доходах обнародовал Сергей Шкарлет — министр образования и науки. За 2020 год он заработал 940 385 грн.

В частности, заработная плата министра образования составляла 923 612 грн, а гонорары — 16 773 грн. Также Шкарлет указал в декларации средства на банковских счетах в сумме 113 222 грн.

Источник: Единый государственный реестр деклараций