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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Понад 2 млн грн доходу і $86 тис. готівкою: міністр Лапутіна показала декларацію

Доходи міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної за 2020 рік склали понад 2 млн грн. Про це свідчить електронна декларація міністра.

юлія лапутіна

Зокрема, заробітна плата Юлії Лапутіної на посаді міністра становила 337 843 грн. Ще 1 184 606 грн міністр задекларувала за рахунок іншого грошового забезпечення в СБУ.

Дохід Лапутіної від відчуження рухомого майна становив 339 тис. грн, пенсія – 120 198 грн, банківські відсотки – 30 521 грн і соціальна допомога – 10 362 грн. Також міністр задекларувала 801 133 грн на банківських рахунках і $86 тис. готівкою.

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Крім того, Юлія Лапутіна частково володіє гаражем (36,5 кв. м) і 37,5% квартири (165,8 кв. м) в Києві, а ще  користується земельною ділянкою (700 кв. м) і недобудованим будинком (322,5 кв. м) в Козині Київської області. Також минулого року міністр придбала автомобіль Hyundai Sonata 2016 року випуску.

Декларація Шкарлета

Декларацію про доходи оприлюднив Сергій Шкарлет – міністр освіти на науки. За 2020 рік він заробив 940 385 грн.

Зокрема, заробітна плата міністра освіти становила 923 612 грн, а гонорари – 16 773 грн. Також Шкарлет вказав у декларації кошти на банківських рахунках у сумі 113 222 грн.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій

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