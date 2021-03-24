Протесты под ОП: полиция сообщила о подозрении уже пяти участникам

Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства уже пятерым учасникам субботней акции протеста под Офисом президента Украины.
Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей.
— В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Одному из них суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест, — отмечают в Нацполиции.
Еще одному участнику акции протеста объявили подозрение в совершении правонарушения — хулиганства.
В полиции также уточняют, что события возле Офиса президента Украины дополнительно квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Кто получил подозрения:
- Сергей Филимонов — один из организаторов акции
- Алексей Белковский- активист;
- Денис Мищенко — активист;
- Владислав Сорд — активист, которого уже отправили под домашний арест;
- Роман Ратушный — активист.
В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.
Из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.