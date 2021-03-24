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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Протесты под ОП: полиция сообщила о подозрении уже пяти участникам

Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства уже пятерым учасникам субботней акции протеста под Офисом президента Украины.

Офіс президента

Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей.

— В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Одному из них суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест, — отмечают в Нацполиции.

Еще одному участнику акции протеста объявили подозрение в совершении правонарушения — хулиганства.

В полиции также уточняют, что события возле Офиса президента Украины дополнительно квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Кто получил подозрения: 

  • Сергей Филимонов — один из организаторов акции
  • Алексей Белковский- активист;
  • Денис Мищенко — активист;
  • Владислав Сорд — активист, которого уже отправили под домашний арест;
  • Роман Ратушный — активист.
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В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания ОП оцениваются примерно в 2 млн грн.

Фото: Офис президента

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