Протести під ОП: поліція повідомила про підозру вже п’ятьом учасникам

Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства вже п’ятьом учасникам суботньої акції протесту під Офісом президента України.

Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників.

– Наразі повідомлення про підозру отримали п’ять осіб. Одному з них суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, – відзначають в Нацполіціі.

Ще одному учаснику акції протесту оголосили підозру у вчиненні правопорушення – хуліганства.

У поліції також уточнюють, що події біля Офісу президента України додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.

Хто отримав підозри:

Сергій Філімонов – один з організаторів акції;

Олексій Белковский- активіст;

Денис Міщенко – активіст;

Владислав Сорд – активіст, якого вже відправили під домашній арешт;

Роман Ратушний – активіст.

У суботу, 20 березня, ввечері під стінами ОП проходила акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники запалювали фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активістами червоною фарбою були нанесені написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестуючих під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців.

Через насильницькі дії деяких учасників акції протесту, в будівлі сталося кілька пожеж, постраждали вікна, двері, внутрішнє оздоблення тамбура одного з під’їздів, а фасад будівлі був змальований фарбою. Водночас, за попередніми експертними даними, пошкодження будівлі ОП оцінюються приблизно в 2 млн грн.