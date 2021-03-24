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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Протести під ОП: поліція повідомила про підозру вже п’ятьом учасникам

Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства вже п’ятьом учасникам суботньої акції протесту під Офісом президента України.

Офіс президента

Правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення до відповідальності всіх правопорушників.

– Наразі повідомлення про підозру отримали п’ять осіб. Одному з них суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, – відзначають в Нацполіціі.

Ще одному учаснику акції протесту оголосили підозру у вчиненні правопорушення – хуліганства.

У поліції також уточнюють, що події біля Офісу президента України додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна.

Хто отримав підозри:

  • Сергій Філімонов – один з організаторів акції;
  • Олексій Белковский- активіст;
  • Денис Міщенко – активіст;
  • Владислав Сорд – активіст, якого вже відправили під домашній арешт;
  • Роман Ратушний – активіст.
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У суботу, 20 березня, ввечері під стінами ОП проходила акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники запалювали фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активістами червоною фарбою були нанесені написи.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестуючих під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців.

Через насильницькі дії деяких учасників акції протесту, в будівлі сталося кілька пожеж, постраждали вікна, двері, внутрішнє оздоблення тамбура одного з під’їздів, а фасад будівлі був змальований фарбою. Водночас, за попередніми експертними даними, пошкодження будівлі ОП оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Фото: Офіс президента

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