Печерский суд Киева избрал меру пресечения Евгению Строканю — еще одному участнику протестов в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Евгений Строкань возглавляет ультраправую организацию Неизвестный патриот. Сейчас он является подозреваемым в хулиганстве с применением оружия.

По словам подозреваемого, следствие настаивало на избрании именно такой меры пресечения из-за того, что Строкань, находясь на свободе, якобы может повлиять на свидетелей.

Протесты под Офисом президента

Акция протеста под Офисом президента прошла 20 марта. Ее участники требовали освободить активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам лишения свободы.

Митингующие бросали шумовые гранаты, а некоторые из них красной краской нанесли различные надписи на фасад здания Офиса президента.

Полиция уже возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, а также об умышленном повреждении имущества. Подозрение вручили пяти участникам акции. Одного из них, Владислава Сорда, уже отправили под домашний арест.

Источник: Ґрати