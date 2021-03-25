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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Протесты под ОП: еще одного участника акции отправили под домашний арест

Печерский суд Киева избрал меру пресечения Евгению Строканю — еще одному участнику протестов в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

протести під оп

Евгений Строкань возглавляет ультраправую организацию Неизвестный патриот. Сейчас он является подозреваемым в хулиганстве с применением оружия.

По словам подозреваемого, следствие настаивало на избрании именно такой меры пресечения из-за того, что Строкань, находясь на свободе, якобы может повлиять на свидетелей.

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Протесты под Офисом президента

Акция протеста под Офисом президента прошла 20 марта. Ее участники требовали освободить активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам лишения свободы.

Митингующие бросали шумовые гранаты, а некоторые из них красной краской нанесли различные надписи на фасад здания Офиса президента.

Полиция уже возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, а также об умышленном повреждении имущества. Подозрение вручили пяти участникам акции. Одного из них, Владислава Сорда, уже отправили под домашний арест.

Источник: Ґрати

Фото: УНИАН

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