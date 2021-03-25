Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Євгену Строканю – ще одному учаснику протестів на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Євген Строкань очолює ультраправу організацію Невідомий патріот. Наразі він є підозрюваним у хуліганстві із застосуванням зброї.

За словами підозрюваного, слідство наполягало на обранні саме такого запобіжного заходу через те, що Строкань, перебуваючи на свободі, начебто може вплинути на свідків.

Протести під Офісом президента

Акція протесту під Офісом президента пройшла 20 березня. Її учасники вимагали звільнити активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років позбавлення волі.

Мітингувальники кидали шумові гранати, а деякі з них червоною фарбою нанесли різні написи на фасад будівлі Офісу президента.

Поліція вже порушила кримінальну справу про хуліганство із застосуванням зброї, а також про умисне пошкодження майна. Підозру вручили п’ятьом учасникам акції. Одного з них, Владислава Сорда, вже відправили під домашній арешт.

Джерело: Ґрати