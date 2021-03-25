PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Протести під ОП: ще одного учасника акції відправили під домашній арешт

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Євгену Строканю – ще одному учаснику протестів на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

протести під оп

Євген Строкань очолює ультраправу організацію Невідомий патріот. Наразі він є підозрюваним у хуліганстві із застосуванням зброї.

За словами підозрюваного, слідство наполягало на обранні саме такого запобіжного заходу через те, що Строкань, перебуваючи на свободі, начебто може вплинути на свідків.

Читайте
Розмальований ОП: учасникам акції на підтримку Стерненка оголосять нові підозри

Протести під Офісом президента

Акція протесту під Офісом президента пройшла 20 березня. Її учасники вимагали звільнити активіста Сергія Стерненка, якого засудили до семи років позбавлення волі.

Мітингувальники кидали шумові гранати, а деякі з них червоною фарбою нанесли різні написи на фасад будівлі Офісу президента.

Поліція вже порушила кримінальну справу про хуліганство із застосуванням зброї, а також про умисне пошкодження майна. Підозру вручили п’ятьом учасникам акції. Одного з них, Владислава Сорда, вже відправили під домашній арешт.

Джерело: Ґрати

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка