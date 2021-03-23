Разрисованный ОП: участникам акции в поддержку Стерненко объявят новые подозрения

Мирные в начале протесты, которые состоялось 20 марта под Офисом президента, закончились актами вандализма. Политические оценки относительно митинга отличаются.

Почему уличные протесты радикализируются и кому это выгодно — главная тема разговоров в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Участникам субботних беспорядков на Банковой у Офиса президента объявят новые подозрения. Об этом заявил Антон Геращенко. Заместитель министра внутренних дел сообщил, что вся необходимая для этого информация уже собрана. Уже предъявлено подозрение гражданину, который разбивал стекло в Офисе президента.

— На несколько десятков граждан, которые организовывали эту провокацию, ждет ответственность, в частности материальная. Все вы на видеозаписях. Вы все себя завтра увидите: с именами, с фамилиями, кто поджигал, кто бросал, — отметил Геращенко.

Представитель ЕС Ахтем Чийгоз несколько раз спрашивал у заместителя министра внутренних дел о причинах субботней тактики правоохранителей.

Полицейские не препятствовали акции протеста, чтобы предотвратить столкновения с правоохранителями, ведь МВД имело информацию о подготовке именно таких провокаций, объяснил Антон Геращенко.

— Провокаторы и организаторы этой акции ожидали увидеть оцепление полиции. И дальше было бы следующее: полицейским бы бросали в лицо файеры, ослепляли бы их, фыркали бы в них баллончиками со слезоточивым газом. Далее, естественно, следовала бы реакция по применению законной силы относительно митингующих, — отметил Антон Геращенко.

События на Банковой произошли из-за кризиса справедливости в нашем обществе, заявил один из организаторов акции Алексей Ковжун. По его мнению, люди вышли к Офису президента, потому что не удовлетворены судебными решениями по делу Сергея Стерненко и других активистов. Люди хотят справедливых судов.

— В стране есть кризис справедливости, и люди это очень остро чувствуют. История с Сергеем, она достаточно показательна. Молодой человек жил в Одессе, имел смелость быть украинцем. Три попытки его убить и несколько уголовных дел. Одна из моих любимых, что он в 19 лет контролировал наркотрафик в Одессе, — заявил Алексей Ковжун.

Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко убежден — парламент должен собраться на внеочередное заседание. Ведь парламентарии должны нести политическую ответственность за свои поступки.

— Наша фракция предлагает обсудить в парламенте и услышать мнения всех о том, что произошло. Давайте подискутируем, что такое мирный протест, как он должен происходить, какие мировые стандарты, действия правоохранителей, — отметил Александр Корниенко.

Руководитель фракции Голос Ярослав Железняк уверен, на таком внеочередном заседании стоило бы рассмотреть и вопрос судебной реформы.

Протест у Офиса президента

Вечером 20 марта под стенами Офиса президента состоялась акция протеста в поддержку задержанного активиста Сергея Стерненко.

Участники митинга подожгли табличку у ОП, облили стены краской и оставили оскорбительные надписи.

Одного из участников акции протеста задержали. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве. Задержанный — винницкий писатель Владислав Гранецкий-Стафийчук.

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