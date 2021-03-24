Прожиточный минимум повысят к реальной величине: как и когда вырастут соцвыплаты

Министерство соцполитики хочет увеличить прожиточный минимум для расчета основных соцгарантий, таких как пенсия и зарплата. До 2024 года его планируют увеличить на 25%.

Министерство планирует постепенно повышать прожиточный минимум до его реальной величины.

Поэтому уже в следующем году он должен вырасти на 14%, в 2023 году – на 15%, в 2024 году – на 25%.

Минсоцполитики разработало ряд законопроектов по использованию прожиточного минимума только для расчета основных социальных гарантий – минимальной зарплаты, пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов.

В настоящее время к прожиточному минимуму подключены около 150 соцвыплат, для расчета которых будут введены базовые величины. То есть речь идет о надбавках к пенсии или государственной соцпомощи, стипендии и единовременных соцвыплатах.

Кроме того, базовые величины введут для денежных платежей и взысканий, административных сборов.

В Минсоцполитике подчеркнули, что ни одна из соцвыплат, которые сейчас получают граждане, не будет уменьшена.

Читайте В Украине хотят ввести новый вид пенсий

Индексация пенсий

1 марта 2021 года Кабмин повысил пенсии для 8 млн украинцев, которые имеют большой трудовой стаж.

Средняя сумма повышения составляет 308 грн, а минимальный размер повышения – 100 грн.

После индексации минимальная пенсия повысится с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж 30 лет – у женщин и 35 – у мужчин.