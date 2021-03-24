Прожитковий мінімум наблизять до реальної величини: як і коли зростуть соцвиплати

Міністерство соцполітики хоче збільшити прожитковий мінімум для розрахунку основних соцгарантій, таких як пенсія і зарплата. До 2024 року його планують збільшити на 25%.

Міністерство планує поступово підвищувати прожитковий мінімум до його реальної величини.

Тому вже наступного року він має зрости на 14%, у 2023 році – на 15%, у 2024 році – на 25%.

Мінсоцполітика розробили низку законопроектів щодо використання прожиткового мінімуму лише для розрахунку основних соціальних гарантій – мінімальної зарплати, пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів.

Нині до прожиткового мінімуму під’єднані близько 150 соцвиплат, для розрахунку яких будуть запроваджені базові величини. Тобто йдеться про надбавки до пенсії або державної соцдопомоги, стипендії та одноразові соцвиплати.

Окрім того, базові величини введуть для грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів.

У Мінсоцполітиці підкреслили, що жодна з соцвиплат, які зараз отримують громадяни, не буде зменшена.

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Індексація пенсій

1 березня 2021 року Кабмін підвищив пенсії для 8 млн українців, які мають великий трудовий стаж.

Середня сума підвищення становить 308 грн, а мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Після індексації мінімальна пенсія підвищиться з 2 100 грн до 2 200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж 30 років – у жінок та 35 – у чоловіків.