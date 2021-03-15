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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Украине хотят ввести новый вид пенсий

Депутаты рассмотрят законопроект о введении пенсий за особые заслуги для граждан, которые были отмечены грамотой Верховной Рады Украины или почетной грамотой Верховной Рады Украины.

В Украине хотят ввести новый вид пенсий

Соответствующий законопроект №3 002 предложил Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Официальный портал ВР сообщает, что нардепы согласились с этой инициативой, но не пришли к согласию по поводу того, какой должна быть эта пенсия — пожизненной или одноразовой.

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Заместитель председателя Комитета Михаил Цимбалюк отметил, что изменения в действующем законодательстве помогут отметить тех людей, которые за годы независимости Украины сделали весомый личный вклад в различных сферах жизни и имеют заслуги перед украинским народом.

Выплаты пенсионерам старше 75 лет

22 февраля Кабмин принял постановление №127, согласно которому, выплату пенсионерам старше 75 лет по 400 грн перенесли с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Также правительство с 1 марта отменил норму об увеличении ежемесячной компенсационной выплаты на соответствующий коэффициент.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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