Призов 2021 в Україні: що потрібно знати

Терміни призову
У 2021 році традиційно відбудуться весняний та осінній призови на військову службу. Весняний призов українців проходитиме з квітня до червня 2021 року, а осінній – з жовтня до грудня 2021 року.
За неофіційними даними, ЗСУ планують призвати на військову службу 32 тис. новобранців. Це майже на 2 тис. більше, ніж у 2020 році.
Кого призиватимуть
Призов у 2021 році принципово відрізняється тим, що на військовій службі можуть служити хлопці з 18-річного віку, але від них слід отримати письмову згоду.
Ті, хто хочуть служити одразу після настання повноліття, повинні написати письмову заяву, тоді їх братимуть на строкову службу. Все інше залишається незмінним – першочергово призиватимуть тих, кому вже виповнилося 20 років.
Варто пам’ятати, що за ухилення від військової служби призовникам загрожує кримінальна відповідальність. За такі дії передбачено позбавлення волі терміном на три роки. Однак за ухилення від служби під час мобілізації термін покарання збільшується до п’яти років.
Хто отримає відстрочку
Традиційно не призиватимуть тих, хто здобуває освіту, незалежно від ступеня кваліфікації за денною формою навчання.
Також відстрочку отримають чоловіки, які не можуть вийти на службу через сімейні обставини, продовження професійної діяльності (з 2021 року таке право є у співробітників ДСНС і Нацполіції) та стан здоров’я.
Рішення про відстрочення ухвалюють місцеві призовні комісії. У деяких випадках відстрочку можуть надати комісії Автономної Республіки Крим, обласних і Київської міської призовних комісій за поданням районних або міських комісій.
Чи поїдуть новобранці в зону ООС
Юнаків, яким ще не виповнилося 20 років, не направлятимуть у зону ООС.
Строковиків не притягатимуть до виконання бойових завдань у районі проведення Операції об’єднаних сил, отже, призовники 2021 року не служитимуть у зоні ООС.