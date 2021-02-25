Призов 2021 в Україні: що потрібно знати

Призов у 2021 році принципово відрізняється тим, що на військовій службі можуть служити хлопці з 18-річного віку, але від них слід отримати письмову згоду.

Ті, хто хочуть служити одразу після настання повноліття, повинні написати письмову заяву, тоді їх братимуть на строкову службу. Все інше залишається незмінним – першочергово призиватимуть тих, кому вже виповнилося 20 років.

Варто пам’ятати, що за ухилення від військової служби призовникам загрожує кримінальна відповідальність. За такі дії передбачено позбавлення волі терміном на три роки. Однак за ухилення від служби під час мобілізації термін покарання збільшується до п’яти років.