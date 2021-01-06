Призыв 2021 в Украине запланирован с начала апреля и до конца июня. В этот период будут набирать военнослужащих для срочной службы в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Сначала повестку получат те, кому уже исполнилось 20-27 лет, кроме тех, кто имеет полное или частичное освобождение от службы.

В таком случае нужно обратиться в военкомат и подтвердить несостоятельность здоровья официальными документами.

В 2021 году важным изменением станет факт, что теперь на службу будут призывать ребят с 18 летнего возраста, но от них нужно получить письменное согласие.

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В Министерстве обороны добавили, что парней, которым еще не исполнилось 20 лет, не будут отправлять в зону ООС.

Также с прошлого года к молодым призывникам присоединятся офицеры запаса в возрасте до 43 лет, не проходивших военную службу, но раньше закончили военную кафедру.

За уклонение от военных обязанностей и службы призывникам грозит уголовная ответственность.

На заседании 5 ноября Верховная Рада приняла закон об отсрочке от призыва на срочную военную службу для некоторых категорий граждан.

Документ регулирует вопрос о предоставлении отсрочки от призыва рядовым и начальству службы гражданской защиты для того, чтобы они продолжали профессиональную деятельность.

До этого такое право было только у полицейских.