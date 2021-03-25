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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Распространяла фейки о вакцине в Facebook: в Коломые будут судить женщину

В городе Коломыя Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая распространяла ложную информацию о вакцине от коронавируса.

фейсбук, комп, ноут

В социальной сети Facebook жительница Ивано-Франковщины создала пост, в котором написала, что препарат якобы не прошел всех необходимых этапов испытания.

На женщину составили административный протокол, в котором отметили, что ее действия способствуют распространению паники среди населения.

Коломыянке может грозить наказание в виде штрафа (от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан) или исправительных работ.

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Источник: Коломыйский городской районный суд

Фото: Depositphotos

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