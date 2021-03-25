В городе Коломыя Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая распространяла ложную информацию о вакцине от коронавируса.

В социальной сети Facebook жительница Ивано-Франковщины создала пост, в котором написала, что препарат якобы не прошел всех необходимых этапов испытания.

На женщину составили административный протокол, в котором отметили, что ее действия способствуют распространению паники среди населения.

Коломыянке может грозить наказание в виде штрафа (от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан) или исправительных работ.

Читайте В Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac

В Киеве подделывали тесты на коронавирус

В Киеве разоблачили частную лабораторию, которая подделывала тесты на коронавирус. Стоимость изготовления такого документа достигала от 900 до 1,8 тыс. грн.

Мошенники находили клиентов, которые планировали поездки за границу, и предлагали им изготовление справок без анализов.

Источник: Коломыйский городской районный суд