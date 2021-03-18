В Киеве частная лаборатория подделывала сертификаты и справки о тестировании на коронавирус. В зависимости от срока выполнения стоимость документа колебалась от 900 до 1,8 тыс. грн.

С февраля по 17 марта в заведении изготовили и продали не менее 80 фальсифицированных документов на сумму свыше 135 тыс. грн.

Правоохранители установили, что клиентов для лаборатории искал киевлянин. Человек находил людей, которые планировали поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным результатом теста на Covid-19 без прохождения обследования.

Кроме того, в лаборатории изменяли результаты тестов на коронавирус с отрицательного на положительный.

Во время обысков в помещении лаборатории, по месту жительства фигурантов, а также в их автомобилях полицейские изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, свыше 500 тыс. грн наличных средств в разной валюте, черновые записи.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, и мошенничества путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.



























От 900 грн: в Киеве лаборатория подделывала результаты тестов на коронавирус / 7 фотографий

Продажа фальшивых справок в турагентстве в Ровенской области

В начале марта ровенские полицейские задержали владелицу турагентства, которая продавала поддельные медицинские справки об отсутствии Covid-19 для выезда за границу.

31-летняя жительница Костопеля открыла нелегальное “медицинское учреждение” в собственной турфирме еще в октябре 2020 года. Справки, стоимостью 400-500 грн, женщина создавала на бланках, которые нашла в интернете. Подробнее о продаже фальшивых справок в турагентстве в Ровенской области читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция, Киевская городская прокуратура

Фото: Нацполиция, Киевская городская прокуратура