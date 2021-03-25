У місті Коломия Івано-Франківської області судитимуть жінку, яка поширювала неправдиву інформацію про вакцину від коронавірусу.

У соціальній мережі Facebook мешканка Івано-Франківщини створила допис, у якому написала, що препарат нібито не пройшов всіх необхідних етапів випробування.

На жінку склали адміністративний протокол, у якому зазначили, що її дії сприяють поширенню паніки серед населення.

Коломиянці може загрожувати покарання у вигляді штрафу (від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або виправних робіт.

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У Києві підробляли тести на коронавірус

У Києві викрили приватну лабораторію, яка підробляла тести на коронавірус. Вартість виготовлення такого документу сягала від 900 до 1,8 тис. грн.

Шахраї знаходили клієнтів, які планували поїздки за кордон, та пропонували їм виготовлення довідок без аналізів.

Джерело: Коломийський міський районний суд