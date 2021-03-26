Вопрос по поставкам воды в оккупированный Крым могут рассмотреть в случае гуманитарной катастрофы. Об этом в эфире телеканала Дом заявил Леонид Кравчук — глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, если в Крыму возникнет гуманитарная катастрофа по поставкам воды, такой вопрос может быть рассмотрен. Но это не значит, что Украина сразу обеспечит временно неподконтрольную территорию водой. Этому должны предшествовать переговоры.

— Вопрос о воде отдельно могут рассмотреть в случае гуманитарной катастрофы, а не в смысле “дай воду, потому что этого хочет Россия”.

Кроме того, Кравчук отметил, что за нехватку воды на острове ответственна Российская Федерация.

Проблемы с водой в Крыму

Проблемы с водоснабжением в Крыму появились вскоре после оккупации Россией.

Зимой в сети появились снимки пересохшего водохранилища, из которого поставляли воду в оккупированный Симферополь.

В марте в Симферополе в который раз сообщили о проблемах водоснабжением.