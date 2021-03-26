Питання постачання води до окупованого Криму можуть розглянути у разі гуманітарної катастрофи. Про це в ефірі телеканалу Дом заявив Леонід Кравчук – очільник української делегації у ТКГ.

За його словами, якщо у Криму виникне гуманітарна катастрофа щодо постачання води, таке питання можуть розглянути. Але це не означає, що Україна одразу забезпечить тимчасово непідконтрольну територію водою. Цьому повинні передувати переговори.

– Питання про воду окремо можуть розглянути у разі гуманітарної катастрофи, а не в сенсі “дай воду, тому що цього хоче Росія”.

Крім того, Кравчук зазначив, що за нестачу води на півострові відповідальна Російська Федерація.

Проблеми з водою у Криму

Проблеми з водопостачанням розпочалися у Криму з’явилися незадовго після окупації Росією.

Взимку у мережі з’явилися знімки пересохлого водосховища, з якого постачали воду до окупованого Сімферополя.

У березні у Сімферополі вкотре повідомили про проблеми водозабезпеченням.