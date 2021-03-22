Прокуратура открыла уголовные дела против российских артистов, которые в 2018 году выступали на открытии незаконно построенного Керченского моста в оккупированном Крыму.

Уголовные дела завели на 23 человек, их имена не сообщаются. Однако из открытых источников известно, что в мероприятии среди прочего принимали участие такие исполнители:

Зара;

Олег Газманов;

Дима Билан;

Валерия;

Григорий Лепс;

Стас Пьеха;

Лариса Долина;

Денис Майданов.

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По факту пересечения границы временно оккупированных территорий АР Крым открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины.

Российские артисты могут получить наказание в виде заключения от трех до пяти лет. Досудебное расследование будет осуществлять Служба безопасности Украины в Крыму.

Уголовное производство было начато после обращения главы общественной организации Евромайдан-Крым Сергея Мокренюка.

Апину и Глебову внесли в черный список

Министерство культуры Украины из-за угрозы национальной безопасности внесло в черный список российских артисток. Ими стали популярная певица 90-х годов Алена Апина и Юлия Глебова — бывшая участница музыкальной группы Стрелки.

Всего в списке указаны имена 159 человек.

Фото: Валерия, Дима Билан, Олег Газманов, Григорий Лепс

Источник: Прокуратура АР Крым и Севастополя