Правоохранители 19 марта провели обыски на даче Медвежья дубрава подсанкцийного политика Виктора Медведчука, которая расположена на Закарпатье.

По предварительным данным, следственные действия прошли в рамках уголовного дела, которое расследует Национальная полиция. Правоохранители расследуют дело по ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользовании земельными участками.

Речь идет о компании жены Медведчука Оксаны Марченко. Инвестиционная компания Терраинвест через другую ее компанию незаконно получила в частную собственность участок земли в Закарпатской области.















































































































Шкура медведя и шторы в бассейне: как проходили обыски на даче Медведчука / 28 фотографий

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Речь идет о пяти самолетах, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге назвал фамилии граждан Украины, в отношении которых применены санкции: Оксана Марченко, Виктор Медведчук и Наталья Лавренюк.

Источники: Схемы, Виталий Глагола