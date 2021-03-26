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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука

Правоохоронці 19 березня провели обшуки на дачі Ведмежа діброва підсанкційного політика Віктора Медведчука, яка розташована на Закарпатті.

Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука

За попередніми даними, слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке розслідує Національна поліція. Правоохоронці розслідують справу за ст. 364 КК України – зловживання владою чи службовим становищем посадових осіб під час виділення та користування земельними ділянками.

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Йдеться про компанію дружини Медведчука Оксани Марченко. Інвестиційна компанія Терраінвест через іншу її компанію незаконно отримала у приватну власність ділянку землі у Закарпатській області.

  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
  • Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука
Шкура ведмедя і штори в басейні: як проходили обшуки на дачі Медведчука / 29 фотографий

Санкції проти Медведчука

19 лютого РНБО ввела санкції проти 19 юридичних та восьми фізичних осіб. Йдеться про п’ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу назвав прізвища громадян України, щодо яких застосовано санкції: Оксана Марченко, Віктор Медведчук та Наталя Лавренюк.

Джерела: Схемы, Виталий Глагола

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