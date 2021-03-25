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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Украине увеличили тариф на медпомощь при родах

Тариф на помощь при родах в рамках программы медицинских гарантий на 2021 год увеличен до 10 382 грн. Национальная служба здоровья Украины сообщает также о введении нового пакета — Ведение беременности в амбулаторных условиях.

Младенец

НСЗУ отмечает, что по повышенному коэффициенту помощь будут оказывать тем заведениям, у которых есть договор на оказание помощи при родах, как роженице так и новорожденным.

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399 медицинских учреждений, законтрактованных НСЗУ, уже получили более 1,8 млрд грн.

Отныне в стандартный бесплатный пакет родовспоможения входит:

  • медицинская помощь при неосложненных и осложненных родах, а также кесаревом сечении;
  • возможность проведения партнерских родов;
  • эпидуральная анестезия;
  • лабораторные и инструментальные исследования;
  • интенсивная терапия матери и новорожденного, обеспечения их круглосуточного транспортировки в случае осложнений;
  • вакцинация новорожденного;
  • лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также те медикаменты, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;
  • питание на период пребывания в стационаре.

Также с апреля 2021 года возрастет тариф для оказания помощи детям, которые родились с весом тела менее 1,5 кг, пока что сумма составляет 98,5 тыс. грн.

Пандемия и роды

Исследование Имперского колледжа Лондона свидетельствует о том, что у женщин, заболевших Covid-19, нет повышенного риска выкидыша, мертворождения или рождения ребенка с низкой массой тела.

Но у больных коронавирусом рожениц существует выше вероятность преждевременных родов.

Источник: НСЗУ

Фото: Pixabay

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