В Україні збільшили тариф на медичну допомогу при пологах

Тариф на допомогу при пологах в рамках програми медичних гарантій на 2021 рік збільшено до 10 382 грн, Національна служба здоров’я України повідомляє також про запровадження нового пакету – Ведення вагітності в амбулаторних умовах.

НСЗУ зазначає, що за підвищеним коефіцієнтом допомогу надаватимуть тим закладам, що мають договір на надання допомоги при пологах, як породіллі так і новонародженим.

399 медичних закладів, законтрактованих НСЗУ, вже отримали понад 1,8 млрд грн.

Відтепер до стандартного безоплатного пакету допомоги при пологах входить:

медична допомога при неускладнених та ускладнених пологах, а також кесаревому розтині;

можливість проведення партнерських пологів;

епідуральна анестезія;

лабораторні та інструментальні дослідження;

інтенсивна терапія матері і новонародженого, забезпечення їхнього цілодобового транспортування у разі ускладнень;

вакцинація новонародженого;

лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті медикаменти, які закуповуються МОЗ в централізованому порядку;

харчування на період перебування у стаціонарі.

Також з квітня 2021 року зросте тариф для надання допомоги малюкам, які народились із вагою тіла менше 1,5 кг, наразі сума становить 98,5 тис. грн.

Пандемія та пологи

Дослідження Імперського коледжу Лондона свідчить про те, що у жінок, які захворіли Covid-19, немає підвищеного ризику викидня, мертвонародження або народження дитини з низькою масою тіла.

Але у хворих на коронавірус породіль існує вища ймовірність передчасних пологів.

Джерело: НСЗУ