Летальные случаи учащаются: чем опасны роды дома и что говорят врачи

Роды дома в Украине становятся все популярнее, однако часто мамы не считаются с теми угрозами, которые могут привести к летальному исходу.

Родильные дома не исключают врачебных ошибок, но для тех, кто обдумывает возможность родов дома, необходимо знать, как обезопасить рождения ребенка.

Громкую огласку получил случай со смертью роженицы в Ровно. После родов дома у роженицы началась кровотечение — близкие считали, что справятся сами, но без своевременной медицинской помощи молодая женщина умерла.

— Потерпевшая была против, чтобы врачи оказывали помощь. Надеялась, что сама справится. Муж до определенного этапа разделял мнение жены, — рассказал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Эти неудачные домашние роды происходили под наблюдением так называемой духовной акушерки без медицинского образования. Реклама и видео таких “духовных акушерок”, с помощью которых женщины рожают дома — сейчас массово распространяется в сетях.

Но это опасно — призывают в один голос и медики, и те, кто пропагандируют сознательное материнство.

— Люди, которые приходят на эти роды — они зарабатывают свои средства, они говорят, что помогут, но в целом не несут никакой ответственности — ни уголовной, ни медицинской, ни человеческой, — заверил заведующий женской консультацией, кандидат медицинских наук Сергей Бакшеев.

После непростых первых родов в медучреждении Анна Коломиец вместе с мужем решили второго ребенка родить дома. Роды в ванне прошли успешно, но сразу после них пришлось поехать в роддом — чтобы врачи проверили — все ли в порядке со здоровьем матери и ребенка.

— Мы услышали от наших друзей, это очень укрепляет отношения и помогает ребенку родиться более здоровым. А вообще, это успокаивающее домашнее пространство.

Врачи советуют не полагаться на духовных акушерок и ответственно готовиться к рождению ребенка, воспользовавшись помощью медиков.

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