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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Почти 10,5 млн грн дохода, три авто и семь участков: декларация Резникова

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал декларацию за 2020 год, в которой указал, сколько денег заработал за год и каким имуществом владеет.

Олексій Резніков

Согласно обнародованной декларации, Резников в 2020 году заработал 10 436 163 грн. В частности, 498 275 грн и 9 937 888 грн чиновнику выплатили по основному месту работы.

Также Резников владеет двумя квартирами в Киеве (167,5 и 103,6 кв. м) и общей квартирой со своим братом Константином.

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Министр задекларировал шесть земельных участков в селе Кийлов (общей площадью 11 138 кв. м) и один участок в селе Княжичи (2 000 кв. м), находящихся в Киевской области. Резников владеет тремя легковыми автомобилями (Audi A8, Volkswagen Amarok, Porsche Boxster) и квадроциклом (Kawasaki BRUTE FORCE ATV).

Жена Алексея Резникова Юлия Зорий задекларировала квартиру (44,3 кв. м) в Киеве, авто Mini Cooper Countryman (2011 года выпуска) и 633,5 тыс. грн гонорара.

Декларация генерального прокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова задекларировала более 800 тыс. грн заработной платы на официальном месте работы за 2020 год.

Также она владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами и автомобилем немецкой компании Porsche.

Фото: УНИАН

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