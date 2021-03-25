PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

800 тыс. грн зарплаты и два дома: декларация Ирины Венедиктовой

Генпрокурор Ирина Венедиктова задекларировала более 800 тыс. грн заработной платы на официальном месте работы за 2020 год.

Ірина Венедіктова

В декларацию генпрокурор внесла также два земельных участка общей площадью 1,5 тыс. кв. м и два жилых дома.

Читайте
Ужесточение наказания за ложь в декларациях: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Первый имеет площадь 387,5 кв. м и стоит $2,5 млн, второй — по величине 147,8 кв. м.

Кроме этого, Венедиктова имеет автомобиль Porsche Cayenne 2013, а ее муж — HONDA CR-V 2016.

Муж Ирины Венедиктовой также задекларировал свои доходы, за прошлый год он заработал 608 598 грн по месту официального трудоустройства.

Декларации украинских чиновников

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина задекларировала более 2 млн грн доходов за 2020 год.

Заработная плата Лапутиной в должности министра составляла 337 843 грн, другие 1 184 606 грн министр задекларировала за счет другого денежного обеспечения в СБУ.

Источник: Единый государственный реестр деклараций

Фото: Офис генпрокурора

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка