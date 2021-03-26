Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав декларацію за 2020 рік, у якій вказав, скільки грошей заробив за рік та яким майном володіє.

Згідно з оприлюдненою декларацією, Резніков у 2020 році заробив 10 436 163 грн. Зокрема, 498 275 грн та 9 937 888 грн чиновнику виплатили за основним місцем роботи.

Також Резніков має дві квартири у Києві (167,5 і 103,6 кв. м) та володіє спільною квартирою зі своїм братом Костянтином.

Міністр задекларував шість земельних ділянок у селі Кийлів (загальною площею 11 138 кв. м) та одну ділянку у селі Княжичі (2 000 кв. м), які розташовані у Київській області. Резніков володіє трьома легковими автомобілями (Audi A8, Volkswagen Amarok, Porsche Boxster) та квадроциклом (Kawasaki BRUTE FORCE ATV).

Дружина Олексія Резнікова Юлія Зорій задекларувала квартиру (44,3 кв. м) у Києві, авто Mini Cooper Countryman (2011 року випуску) та 633,5 тис. грн гонорару.

Декларація генерального прокурора

Генеральний прокурор Україна Ірина Венедіктова задекларувала понад 800 тис. грн заробітної плати на офіційному місці роботи за 2020 рік.

Також вона володіє двома земельними ділянками, двома житловими будинками та автомобілем німецької компанії Porsche.