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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Большие потери на Донбассе: четверо погибших, двое ранены

Российские наемники 26 марта около 14.00 обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Шумы. К сожалению, четверо бойцов ВСУ погибли, двое ранены.

Донбас, ООС

Враги прицельно стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

— В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение, — сообщает штаб ООС.

Украинские военные открыли ответный огонь.

Сейчас украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное внутреннее совещание. Ее представители обещают сообщить конкретные решения и официальную позицию ориентировочно через два часа.

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук говорил, что Украине стоит быть готовой к возможному расширению агрессии со стороны России.

По его словам, в основном документе РФ о внешней политике есть запись о том, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России

Источник: Штаб ООС

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