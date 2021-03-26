Российские наемники 26 марта около 14.00 обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Шумы. К сожалению, четверо бойцов ВСУ погибли, двое ранены.
Враги прицельно стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
— В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение, — сообщает штаб ООС.
Украинские военные открыли ответный огонь.
Сейчас украинская делегация в ТКГ собирается на экстренное внутреннее совещание. Ее представители обещают сообщить конкретные решения и официальную позицию ориентировочно через два часа.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук говорил, что Украине стоит быть готовой к возможному расширению агрессии со стороны России.
По его словам, в основном документе РФ о внешней политике есть запись о том, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России