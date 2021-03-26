Ціна війни: Зеленський про загострення на Донбасі та допомогу нормандської четвірки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нормандської четвірки через загострення на Донбасі. Очільник держави попросив про допомогу у врегулюванні.

– Ціна війни – життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню, – зазначив Зеленський.

Також президент України заявив, що начальник Генштабу негайно вилетів на місце події, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.

– Представникам України у ТКГ доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів нормандського формату. Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами нормандської четвірки, – підкреслив президент України.

Зеленський зазначив, що загострення на Донбасі триває з початку 2021 року.

– Те, що так важко й по крихтах відбудовувалося майже рік, може бути зруйноване за секунду. Загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, чи не вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених та вбитих зменшилась у десятки разів. І це не просто статистика. Це долі людей, – заявив гарант.

Загострення на Донбасі

На Донбасі російські найманці обстріляли українські позиції. Це сталося неподалік населеного пункту Шуми. Четверо бійців ЗСУ загинули, двох українських військових поранили.

Найманці стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.