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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Украина должна быть готова к расширению агрессии РФ — Кравчук

Глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украине стоит быть готовой к возможному расширению агрессии со стороны Российской Федерации.

кравчук леонід

По его словам, от России пока можно ожидать любых действий.

— Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все, что в основном документе России о внешней политике есть такая запись: Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. То есть они не видят Украину отдельным государством. Они видят нас как некую подчиненную территорию, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают, — отметил Кравчук.

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Кроме того глава ТКГ сообщил, что в случае расширения агрессии РФ Украина будет сопротивляться. Также мировое сообщество, в том числе и США, не позволят России вести так себя, поскольку лидеры многих государств мира неоднократно заявляли об ответных действиях на продолжение агрессивного поведения Российской Федерации.

Испытание оружия РФ на Донбассе

Российская Федерация использует территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания нового вооружения.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский.

По его словам, ситуация на Донбассе остается напряженной и пока обостряется.

Источник: телеканал Дом

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