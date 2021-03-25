Россия испытывает новое оружие на Донбассе — командующий Сухопутных войск ВСУ

Российская Федерация использует территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания нового вооружения.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский на встрече с министром национальной обороны Турции генералом армии Хулуси Акар и командующим Сухопутных войск армейским генералом Умитом Дюндаром в ходе своего визита в Турцию.
По его словам, ситуация на Донбассе остается напряженной и сейчас обостряется. В то же время Украина достигла успехов в оснащении военной техникой и вооружением ВСУ.
Александр Сирский также отметил, что сотрудничество с вооруженными силами дружественных стран — это эффективный механизм наращивания оборонных возможностей Сухопутных войск.
Во время встречи с министром национальной обороны Хулуси Акаром командующий поблагодарил за последовательную политическую поддержку Украины, непризнание оккупации Крыма, материально-техническую и финансовую помощь ВСУ.
Конфликт на Донбассе
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что РФ должна прекратить конфликт на Донбассе, поскольку сообщения об увеличении нарушений режима прекращения огня и потери среди украинских военных вызывают большое беспокойство.
Она также отметила, что Россия должна соблюдать режим тишины.
Источник: Сухопутные войска ВСУ