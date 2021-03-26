Голова Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україні варто бути готовою до можливого розширення агресії з боку Російської Федерації.

За його словами, від Росії наразі можна очікувати будь-яких дій.

– Ми повинні бути готовими до всього. Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі, що в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії. Тобто вони не бачать Україну окремою державою. Вони бачать нашу державу як певну підпорядковану територію, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють, – зазначив Кравчук.

Окрім того голова ТКГ повідомив, що у разі розширення агресії РФ Україна чинитиме опір. Також світова спільнота, зокрема і США, не дозволять Росії так поводитися, оскільки лідери багатьох держав світу неодноразово заявляли про дії у відповідь, якщо агресивна поведінка Російської Федерації продовжуватиметься.

Випробовування зброї РФ на Донбасі

Російська Федерація використовує територію Донецької та Луганської областей як полігон для випробування нового озброєння.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ситуація на Донбасі залишається напруженою і наразі загострюється.

Джерело: телеканал Дом