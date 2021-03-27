PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Ольга Тетеріна |

Могут идти на отдых: Зеленский прокомментировал решение об увольнении судей КСУ

Решение об отмене указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ стало результатом аудита указов экс-президента Виктора Януковича.

Володимир Зеленський

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича — от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича.

Оба эти указы отменены мной. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых, — отметил президент.

Зеленский также добавил, что если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться.

Читайте
Тупицкий не признает подозрение от ГБР, но готов получить его от генпрокурора

27 марта Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

Он принял соответствующий указ из-за того, что отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка