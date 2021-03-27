Решение об отмене указов о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ стало результатом аудита указов экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича — от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы отменены мной. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых, — отметил президент.

Зеленский также добавил, что если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться.

27 марта Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

Он принял соответствующий указ из-за того, что отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.