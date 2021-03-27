Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины.

Указ о назначении Тупицкого подписал бывший президент Украины Виктор Янукович 14 мая 2013 года.

Также указом отменяется указ екс-президента от 17 сентября 2013 года о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

В документе отмечается, что решение принято с целью обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины.

Также упоминается постановление Верховной Рады от 17 февраля 2021 года, в которой подчеркнуто, что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушения прав и свобод человека.

Зеленский принял соответствующий указ из-за того, что отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.

Тупицкого отстранили от должности судьи КСУ

26 марта должно было состояться заседание в киевском суде из-за того, что глава НАПК составил два протокола на Александра Тупицкого. Они касались его действий во время голосования по декларированию земельного участка во временно оккупированном Крыму.

Президент Украины отстранил Тупицкого с должности судьи КСУ с 28 февраля на один месяц. Перед этим его отстранили от этой должности сроком на два месяца.

Однако отстраненный судья не явился на заседание. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, суд может рассмотреть дело только с участием обвиняемого.

Фото: КСУ