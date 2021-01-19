Глава Конституционного суда Александр Тупицкий готов прийти в Офис генпрокурора и получить уведомление о подозрении.

В своем заявлении он объяснил, что по закону о КСУ, судье Конституционного суда о подозрении должен сообщать генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности, а не Госбюро расследований.

Поэтому он попросил генпрокурора Ирину Венедиктову при наличии оснований сообщить ему о подозрении в предусмотренном законом порядке.

— Готов прибыть для участия в соответствующих процессуальных действиях в определенные Вами или компетентным лицом время и место, — заметил он.

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Также Александр Тупицкий в очередной раз назвал указ президента Владимира Зеленского о его отстранении незаконным.

Он отметил, что не является подозреваемым ни в одном уголовном производстве, поэтому его не могут вызвать на допрос в качестве подозреваемого. Тупицкий обратился к Ирине Венедиктовой, чтобы она попросила главу государства отменить соответствующий указ.

19 января ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Александру Тупицкому. Судью обвиняют в даче ложных показаний и препятствовании работе правоохранительных органов.

Ему сообщили подозрение по ст. 384 — введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа и ст. 386 — воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения УК Украины.

Накануне Владимир Зеленский свои указом отстранил Тупицкого от должности судьи и главы КСУ на два месяца.