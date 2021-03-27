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Факти / Україна / Суспільство
Ольга Тетеріна |

Можуть йти на відпочинок: Зеленський прокоментував рішення щодо звільнення суддів КСУ

Рішення про скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ стало результатом аудиту указів експрезидента Віктора Януковича.

Володимир Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні є перші результати. Йдеться про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича.

Обидва ці укази скасовані мною. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок, – зазначив президент.

Зеленський також додав, що якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись.

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27 березня Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

Він ухвалив відповідний указ через те, що окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державної незалежності та національної безпеки України.

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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