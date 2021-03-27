Угрожали нацбезопасности Украины: Вениславский об увольнении судей КСУ

Работа судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина была направлена во вред государству и обществу. Они представляли угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и государственному суверенитету Украины.
Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский. По его словам, даже после того, как Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности, он все равно препятствовал работе органов досудебного расследования и использовал суд, чтобы отстаивать свою позицию.
— Указ президента издан в соответствии с его полномочиями как гаранта государственного суверенитета и полностью соответствует последнему решению СНБО. Одним из его пунктов было проведение ревизии всех указов экс-президента Януковича по поводу того, не создадут ли они угрозу национальной безопасности и территориальной целостности, — отметил он.
Федор Вениславский также добавил, что Александр Тупицкий фактически поддержал оккупацию и попытку аннексии Крыма еще в 2014 году.
По его словам, глава КСУ несколько раз был в оккупированном Крыму и приобрел там земельный участок, воспользовавшись законодательством страны-оккупанта.
27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. В документе указано, что решение принято, руководствуясь национальными интересами Украины.
Указ об их назначении подписывал в 2013 году еще тогдашний президент Виктор Янукович.
Источник: Слуга народа