Загрожували нацбезпеці України: Веніславський про звільнення суддів КСУ

Робота суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна була спрямована на шкоду державі та суспільству. Вони становили загрозу національній безпеці, територіальній цілісності та державному суверенітету України.

Про це повідомив представник президента в КСУ Федір Веніславський. За його словами, навіть після того, як Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади, він все одно перешкоджав роботі органів досудового розслідування і використовував суд, щоб відстоювати свою позицію.

– Указ президента виданий відповідно до його повноважень як гаранта державного суверенітету та повністю відповідає останньому рішенню РНБО. Одним із його пунктів було проведення ревізії всіх указів екс-президента Януковича з приводу того, чи не створять вони загрози національній безпеці і територіальній цілісності, – зазначив він.

Федір Веніславський також додав, що Олександр Тупицький фактично підтримав окупацію і спробу анексії Криму ще у 2014 році.

За його словами, очільник КСУ кілька разів був в окупованому Криму і придбав там земельну ділянку, скориставшись законодавством країни-окупанта.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. У документі зазначено, що рішення ухвалили, керуючись національними інтересами України.

Указ про їхнє призначення підписував у 2013 році ще тодішній президент Віктор Янукович.

Джерело: Слуга народу