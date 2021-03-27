Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ

Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду України.

Указ про призначення Тупицького підписав колишній президент України Віктор Янукович 14 травня 2013 року.

Також указом скасовується указ експрезидента від 17 вересня 2013 року про призначення суддею КСУ Олександра Касмініна.

В документі зазначається, що рішення ухвалили з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України.

Також згадується постанова Верховної Ради від 17 лютого 2021 року, в якій підкреслено, що узурпація влади у 2010-2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини.

Зеленський ухвалив відповідний указ через те, що окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державної незалежності та національної безпеки України.

Тупицького відсторонили з посади судді КСУ

26 березня мало відбутися засідання у київському суді через те, що голова НАЗК склав два протоколи на Олександра Тупицького. Вони стосувалися його дій під час голосування щодо декларування земельної ділянки у тимчасового окупованому Криму.

Президент України відсторонив Олександра Тупицького з посади судді КСУ з 28 лютого на один місяць. Перед цим його відсторонили від цієї посади терміном на два місяці.

Проте відсторонений суддя не з’явився на засідання. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, суд може розглянути справу лише за участі обвинуваченого.

Фото: КСУ