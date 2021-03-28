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Євгенія Шапоренко |

Кто лидирует на довыборах в Верховную Раду в округе №87 — экзит-пол

На довыборах в Верховную Раду в округе №87 лидируют Александр Шевченко и Руслан Кошулинский (ВО Свобода).

Кто лидирует на довыборах в Верховную Раду в округе №87 — экзит-пол

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